La sélection de la semaine

Les concerts et festivals de la semaine

Par Jean-Claude Vantroyen et Serge Martin

Theater aan zee

Ostende, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5.

C’est à Ostende, pour les vacanciers de la côte, et ce n’est pas du théâtre, mais bien de la musique Avec le jazz funk de Lupa Gang Gang et le « jazz kraut sur une base improvisée » de Dishwater. Infos sur theateraanzee.be/.

Stéphanie Bertrand Quartet

Bruxelles, Music Village, dimanche 7 à 20 h 30

La flûtiste et chanteuse et son quartet, où figure le guitariste Joël Rabesolo, reviennent aux grandes heures du jazz des années 50 à 70. Et ce n’est pas triste.

Samuel Hasselhorn, Schubert, Wolf