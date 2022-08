Simon Vansteenwinckel et les mystères de Wuhan

Inconnu de la quasi-totalité de la planète, le nom de Wuhan a soudain été projeté au centre de l’actualité en tant que point de départ supposé de la pandémie du covid. Le photographe belge a voulu en savoir plus.

En temps normal, des dizaines de photographes se seraient précipités en Chine afin de ramener des images exclusives de Wuhan, cette ville inconnue qu’on accusait soudain d’être le point de départ de la pandémie.

Mais les temps normaux n’avaient plus cours. La population mondiale était confinée, les avions cloués au sol, Wuhan coupée du reste du monde par les autorités chinoises… Alors, confiné comme des millions d’autres, Simon Vansteenwinckel s’interroge : « Je me suis demandé comment persister à être curieux, à voyager, regarder et aller vers l’autre, continuer à prôner l’ouverture plutôt que le repli sur soi. »