Fabrice Alleman propose trois concerts: «Together in spirit»

Le Gaume Jazz, du 12 au 14 août, à Rossignol, c’est 25 concerts, 120 artistes de 12 pays, deux hommages à Toots Thielemans et Garrett List et quatre créations. Dont celles de Fabrice Alleman.

Restons un moment encore dans les chiffres : ça donne une idée de l’ampleur du travail du Gaume Jazz. Cette édition est la 38e du festival créé par les Jeunesses musicales du Luxembourg belge. Depuis 1985, le village de Rossignol (commune de Tintigny) a connu 919 concerts (657 projets belges et 263 étrangers), 81 créations originales et projets inédits, et a enchanté 605.416 auditeurs. Soit, comme aime à le rappeler Jean-Pierre Bissot, cheville ouvrière de l’événement, plus de 1.200.000 oreilles.