Canada: mauvais environnement au ministère… de l’Environnement

Au Canada, le ministère de l’Environnement soutient de plus en plus l’industrie des énergies fossiles. La guerre en Ukraine favorise les exportations énergétiques canadiennes. Ottawa se détourne de la lutte contre le réchauffement climatique.

Certaines des mesures qui seront nécessaires pour atteindre les importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pourraient nécessiter plus de temps que celui dont nous disposons d’ici 2030. » Cette déclaration n’est pas celle du PDG d’une entreprise pétrolière, mais du ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (Parti libéral), à la chaîne de télévision CBC. Ce dernier vient de donner un blanc-seing aux compagnies pétrolières des sables bitumineux de l’Alberta pour ne pas respecter leurs objectifs de transition énergétique en rachetant un peu plus de crédits carbones.