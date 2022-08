Poussé vers la sortie par Tuchel à Chelsea, Michy Batshuayi pourrait rebondir dans un autre club de Premier League

Michy Batshuayi va-t-il connaître un septième club dans sa carrière professionnelle ? C’est ce que laissent penser les dernières rumeurs en provenance d’Angleterre. Après un prêt plutôt réussi en Turquie, du côté de Besiktas, l’ancien Standardman est revenu à Chelsea pour effectuer la préparation estivale avec les Blues. Romelu Lukaku étant retourné auprès de son ex, l’Inter, et Timo Werner étant toujours sur la sellette, une voie royale semblait se tracer à la pointe de l’attaque londonienne pour le Diable.

Mais il existerait un frein à cette option, et pas des moindres : Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand de Chelsea ne compterait pas sur Batshuayi, qui serait libre de se trouver un nouveau port d’attache. Et, selon les informations de TalkSport et de Goodison News, le Belge pourrait rester dans le même championnat.