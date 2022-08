Frédéric, policier bruxellois disparu depuis un mois: son père lance un appel

Frédéric Gonzalez Moradiellos, un policier de 35 ans, a disparu il y a un mois. Il n’a plus donné de signe de vie depuis le 5 juillet. L’homme qui travaille à Bruxelles a quitté son domicile de Rebecq le matin vers 10 heures et ne s’est plus manifesté. Son père, désespéré, lance un appel.

« Fred, mon fils, 4 semaines que tu es parti. Je me pose tellement de questions et je suis sans réponse. Je lis et relis ton dernier sms “Papa je t’aime” tu nous manques tellement, maman, papa, tes frères, tes enfants… On t’a recherché mais on ne t’a pas trouvé… mais où te caches-tu ? Si tu pouvais juste nous faire un petit signe “Papa je vais bien” ou “votre fils va bien” ou un petit mot, une lettre, un sms… Depuis ce 5 juillet, nos vies se sont arrêtées, mais sache qu’on t’attend à la maison jour et nuit. Je t’aime Papa. »