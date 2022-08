Bruxelles: un homme s’échappe de cellule en se faufilant par un trou derrière les toilettes

Un homme de 25 ans a réussi à s’échapper d’une cellule de la police bruxelloise en brisant les toilettes et en se faufilant à travers un trou dans le mur, a annoncé mardi le parquet de Flandre occidentale qui recherchait cet individu.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. L’homme est bien connu des autorités, pour des agressions à l’encontre des forces de l’ordre et des infractions liées à la drogue.

Recherché par le parquet de Flandre occidentale, il avait été identifié par la police à Bruxelles et appréhendé dans la foulée. Il a toutefois réussi à s’échapper avant son transfert, en cassant les toilettes de sa cellule et en se faufilant à travers un trou dans le mur. « De là, il est arrivé dans un couloir à l’étage inférieur. Il a ensuite vraisemblablement réussi à sortir via une fenêtre », précise Tom Janssens, du parquet de Flandre occidentale.