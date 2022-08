Anderlecht: Sergio Gomez dans le viseur de Manchester City

Sergio Gomez va-t-il être transféré à Manchester City ? Les contacts entre toutes les parties sont bel et bien réels. Un départ de l’Espagnol à City relancerait le mercato d’Anderlecht, subitement plus riche d’une grosse poignée de millions si les négociations devaient aboutir.

On est encore loin d’un transfert de Sergio Gomez (21 ans) à Manchester City, mais le fait que les Citizens avouent en coulisses leur intérêt pour le gaucher espagnol d’Anderlecht – à Neerpede, on en parle aussi – en dit suffisamment. L’affaire est sérieuse et l’intérêt est réel, les différentes parties étant déjà entrées en contact.

Gomez, auteur de 15 assists et de 7 goals la saison dernière pour Anderlecht, délivrera-t-il bientôt des passes décisives à Erling Haaland avec la complicité de Kevin De Bruyne ? Après le départ d’Oleksandr Zinchenko, City cherche un nouvel arrière gauche et c’est dans ce contexte qu’il faut placer son intérêt – parmi d’autres latéraux – pour Gomez. Celui-ci a un lien direct avec Pep Guardiola puisque son agent n’est autre que Pere Guardiola, le frère de l’entraîneur de City. On notera d’ailleurs que le directeur technique des Citizens (Txiki Begiristain) et Pere Guardiola étaient présents au Heysel en avril dernier, pour assister à la finale de Coupe entre Gand et le Sporting.