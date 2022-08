Affaire Archie Battersbee: le combat d’une mère pour son fils jugé en état de mort cérébrale

Depuis avril, les parents d’Archie Battersbee essaient de prolonger les traitements pour maintenir leur fils en vie. Le garçon de 12 ans, déclaré en état de mort cérébrale par les juges et les médecins, aurait subi des lésions cérébrales catastrophiques à cause d’un jeu sur les réseaux sociaux du type « black-out challenge ».

C’est l’histoire d’un jeu viral qui, une fois encore, a très mal tourné. Du moins, c’est ce que soupçonne Hollie Dance, la mère d’Archie Battersbee, un garçon britannique de 12 ans plongé dans le coma depuis le printemps.

Le 7 avril, Hollie Dance trouve son fils inconscient dans leur maison de Southend, au sud-est de l’Angleterre. Elle soupçonne son fils d’avoir participé à un défi lancé sur les réseaux sociaux : le black-out challenge, aussi appelé choking game, qui consiste à retenir son souffle par différents moyens jusqu’à ce que le joueur s’évanouisse à cause d’un manque d’oxygène. En 2008, alors que le jeu faisait rage aux Etats-Unis, plus de 80 adolescents ans en étaient décédés, selon une étude des Centres of Disease Control and Prevention des Etats-Unis.