Variole du singe: les doses de vaccin seront espacées pour tenir jusqu’à l’automne

Pénurie de vaccins, épisode 2. Après la bataille pour l’obtention rapide des vaccins anti-covid, c’est au tour des vaccins anti-varioliques et plus particulièrement ceux de dernière génération produits par la société danoise Bavarian Nordic – baptisés Imvanex – de faire l’objet d’une demande soudaine et mondiale. Officiellement autorisé par l’Agence européenne du médicament contre la variole du singe, ce vaccin contenant un virus modifié de la variole est bien plus complexe à produire que les vaccins à ARNmessager anti-covid et nécessite des délais de production et de livraison bien plus longs.