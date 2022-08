Tournée Coldplay: quand les pop stars passent au vert

Le bling-bling n’a plus la cote. En 2022, les artistes se doivent d’avoir la fibre écolo sous peine d’être pointés du doigt.

Journaliste aux services Culture et Médias

Cette semaine, Taylor Swift a reçu un nouveau prix. Elle a été élue « célébrité la plus polluante de l’année ». Selon une étude réalisée par l’agence de marketing durable Yard, la pop star américaine a réalisé 170 vols en jet privé depuis janvier pour un total de 22.923 minutes dans les airs. Soit une durée moyenne de vol de 80 minutes. Cela équivaut à un rejet de 8.293 tonnes de CO2 dans l’air, plus de 1.000 fois l’empreinte carbone d’un citoyen lambda. Devant ses chiffres, les internautes sont montés au créneau et la petite fiancée de l’Amérique est devenue la cible de leur colère.