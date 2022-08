La tournée de Coldplay est-elle vraiment écologique?

La tournée Music of the Spheres du groupe britannique se veut éco-responsable. Voici comment.

Le but affiché par Coldplay avec cette tournée éco-responsable est de réduire de moitié leur émission de CO2 par rapport à leur tournée précédente (qui avait été suivie par des experts en impact environnemental). C’est bien parti tant la tournée A Head Full Of Dreams de 2016-2017 frôlait le gigantisme, ayant duré deux ans, sillonné quatre continents pour 122 concerts devant 5,4 millions de fans. En comparaison, The Music of The Spheres World Tour s’étendra sur 73 concerts sur deux continents pendant huit mois… Avant d’annoncer des concerts en Asie et en Australie ?

Quoi qu’il en soit, Coldplay plaque sur cette tournée un véritable plan écologique inédit à ce niveau – une tournée des stades ! Un plan en douze points (émissions carbone, électricité, transports, scènes fans, eau, déchets, nourriture, merchandising, bonnes œuvres, nature, transparence) et selon trois principes : réduire, réinventer, restaurer. Creusons un peu.