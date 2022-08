Colombophilie: une passion qui peut coûter cher

Le calme semble régner aux bureaux de la Fédération belge des colombophiles à Hal. Il s’agit bien du calme après la tempête après la perte de 20.000 pigeons lors d’un concours à Narbonne où ils ont été libérés trop vite alors que les conditions météorologiques n’étaient pas réunies. Le processus de libération, encadré par un règlement, n’aurait pas été respecté ce que regrette Pascal Bodenghien, président national de la Royale Fédération colombophile belge. « Les premiers pigeons devaient être récupérés en France, puis en Belgique et ensuite aux Pays-Bas. À l’heure actuelle, on aurait retrouvé des pigeons en Allemagne et en Suisse ! On estime que, sur les 20.000 pigeons perdus, 18.000 ne sont pas encore rentrés. »