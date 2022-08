Variole du singe: «Ce virus est lié à une banalisation des rapports sexuels»

Pour l’infectiologue Nathan Clumeck, la pandémie de variole du singe ressemble à celle du sida, mais heureusement elle est moins létale. Pour se propager, le virus profite des comportements à risque, comme la multiplicité des partenaires sexuels. Un véritable travail de prévention est nécessaire et urgent.

L’épidémie de variole du singe a quitté les zones endémiques d’Afrique centrale et de l’Ouest où elle circulait sporadiquement depuis 1970, pour atteindre une septantaine de pays dans le monde où elle se répand depuis le mois de mai. Comme pour le covid en janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclenché fin juillet son plus haut niveau d’alerte pour tenter de juguler la maladie hautement contagieuse qui se manifeste par des éruptions cutanées et des épisodes fiévreux.

A ce jour, quelque 18.000 personnes ont été infectées mais seules dix en sont décédées (cinq en Afrique, deux en Espagne, une en Inde, une au Brésil et une au Pérou). Avec 70 % des cas concentrés sur son territoire, l’Europe s’attend toutefois à davantage de décès, qui semblent survenir principalement chez des patients immuno-déficients.