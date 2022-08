Mort d’Ayman Al-Zawahiri: Al-Qaïda peut-il encore semer la mort dans le monde?

Le nom d’Al-Qaïda a durant des années suffit à réveiller des souvenirs traumatisants en Europe, ou encore aux Etats-Unis. Les attentats de Madrid en 2004 et leurs 192 morts, les attentats du métro londonien en 2005 et leurs 48 victimes, et évidemment le 11-Septembre aux Etats-Unis et ses 2977 morts. Et ce ne sont que les attentats en Occident. Car Al-Qaïda a toujours bien plus ciblé le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce lundi, les Etats-Unis ont annoncé la mort d’Ayman al-Zawahiri, le chef de l’organisation terroriste, dans une frappe de drone au cœur de la capitale afghane, Kaboul.