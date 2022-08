Annemiek van Vleuten dénonce l’attitude de ses concurrentes lors du Tour de France femmes: «Certaines devraient regarder les hommes plus souvent…»

Le Tour de France femmes nouvelle version a livré son verdict final ce week-end. Après une semaine de compétition, c’est la Néerlandaise Annemiek van Vleuten qui a remporté le maillot jaune. Toutefois, même si elle était évidemment satisfaite de sa performance, celle qui soufflera sa quarantième bougie en octobre avait plusieurs choses à dénoncer au micro d’Eurosport…

« Je suis une coureuse qui aime la course propre, comme ce qu’on a pu voir lors du Tour masculin entre Vingegaard et Pogacar. Je trouve que les victoires ont bien plus de valeurs après une course propre. Mais toutes les équipes ne voient peut-être pas les choses de la même manière… Quoi qu’il en soit, je suis heureuse de faire partie d’une équipe qui veut gagner de manière juste. »