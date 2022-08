Les Mauves en Estonie, une grande première dans l’histoire du Sporting Anderlecht

Pour commencer la 61e campagne en Europe – sur 68 possibles – de son histoire, découvrir un 44e pays et disputer ce jeudi soir son vingtième premier match européen de la saison en tours préliminaires, Anderlecht ne pourra pas se plaindre du décor. Le Paide Linnastadion et ses 500 places ne correspondant pas aux critères de l’UEFA, c’est au Coq Arena de Tallinn – dont les 14.000 places seront très loin d’être occupées- que se disputera la rencontre la plus importante de l’histoire de cette ville de quelque 9.000 habitants.

1 La direction mauve pas au complet mais très concernée