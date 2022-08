La Wallonie veut une forêt résiliente mais la recette reste incertaine

Avec deux jours de présence en forêt de Bertrix, Démo Forêt qui suit à la Foire agricole de Libramont, propose au secteur forestier de se retrouver ces mardi et mercredi dans une boucle de 5 km et de 120 ha de verdure. Et si le visiteur lambda, venu en masse, se régale des démonstrations diverses et mécaniques forestières au travail, pour tous les responsables et acteurs de la filière bois, l’enjeu est ailleurs. Organisateur de ce Démo Forêt, le Cercle Forêt Bois a comme objectif « de promouvoir une forêt wallonne plus résiliente, c’est-à-dire plus apte à résister à tous les chocs, à faire face aux changements qui la menacent, une forêt plus productive en bois utile à la collectivité, plus multifonctionnelle et proche de nous tous ». Un défi immense, extrêmement compliqué, et un pari pour un avenir qu’il faut préparer à 50 ans et plus…