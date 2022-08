Au Standard, William Balikwisha veut simplement en profiter...

Qui, il y a moins de deux mois, aurait imaginé un seul instant que William Balikwisha serait convié, face à La Gantoise lors de la journée inaugurale et à Genk dimanche, à signer deux montées au jeu en dix jours de temps et disputer 28 minutes de jeu ? Pas grand-monde assurément. C’est que si le milieu de terrain offensif belgo-congolais avait permis la saison dernière à l’équipe Espoirs, dont il était le capitaine et qu’il avait emmenée dans son sillage, de terminer dans le top 4 du championnat et donc d’assurer la présence des U23 rouches en division 1B, il ne se faisait plus beaucoup d’illusions quant à ses chances d’intégrer un jour le noyau A du Standard, qu’il avait souvent touché du bout des doigts avant d’en être écarté. Jusqu’au coup de fil de Réginal Goreux l’invitant à se présenter le plus vite possible à l’entraînement de Ronny Deila, alors qu’il profitait de quelques jours de vacances au Maroc et que le Standard venait d’entamer sa préparation estivale.