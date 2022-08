Voici pourquoi Charles De Ketelaere a trouvé du sur-mesure au Milan AC

Pour Charles De Ketelaere, l’AC Milan s’impose à la fois comme un défi ambitieux et une prise de risque loin d’être démesurée. En Lombardie, le « golden boy » débarque, non sans garanties, dans un biotope attrayant afin de poursuivre sa trajectoire vers la gloire.

Milan, capitale mondiale de la mode, était prédestiné à accueillir l’élégance de Charles De Ketelaere. Un mariage de raison et de passion, au terme de longues semaines de pourparlers. Le prodige brugeois a grandi, a mûri et s’est éclaté dans la Venise du Nord. Mais à 21 ans, le championnat de Belgique était déjà devenu trop étroit pour le talent protéiforme de CDK. Le petit prince du football noir-jaune-rouge s’est déjà envolé vers l’étranger, comme d’autres grands talents avant lui (Tielemans, Doku, Sambi Lokonga…) et a tout pour devenir le futur roi de Milan. Avant d’étaler sa classe sur l’ensemble de la Botte ?

1 L’AC Milan, un environnement favorable