Les médicaments sans prescription souffrent de l’inflation

De +5,9 à +8,2 %. Les prix des produits en vente libre dans les pharmacies s’envolent. Et ce n’est pas fini. Ces hausses se poursuivront entre septembre et janvier.

Quel secteur n’échappe pas au renchérissement de la vie ? En tout cas pas celui du médicament, malgré son caractère essentiel. Certes les molécules sous prescription et remboursées n’ont pas suivi le cours de l’inflation (9,62 % en juillet) parce que leur prix est fixé par l’Inami et que l’Institut national d’assurance maladie-invalidité a préservé l’Etat (et les patients) d’une flambée des comprimés. Mais pour les autres médicaments, en vente libre, et bien qu’ils soient soumis à des tarifs maximums laissés à la discrétion des pouvoirs publics fédéraux, un net renchérissement est d’ores et déjà perceptible, à en croire les données de Redpharma. Propriété d’Iqvia, géant américain des données de santé, la société belge spécialisée notamment dans les études du marché pharmaceutique fait état au Soir « d’augmentations de prix des produits non réglementés supérieures en moyenne à l’année précédente sur la période de janvier à juillet. »