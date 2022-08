À l’AC Milan, Charles De Ketelaere entre dans une nouvelle dimension

Après Saelemaekers et Origi, De Ketelaere donne un peu plus d’épaisseur au contingent belge de l’AC Milan. Son arrivée officielle en Lombardie le fait entrer dans une nouvelle dimension, lui qui est désormais le transfert sortant le plus cher de D1A.

Si les négociations ont tiré en longueur, toutes les parties ont finalement obtenu ce qu’elles désiraient : l’AC Milan accueille un crack, Bruges renfloue encore un peu plus ses caisses (35 millions, bonus compris, avec un pourcentage de 12,5 % en cas de future revente) et Charles De Ketelaere s’offre un défi (jusqu’en 2027) à la hauteur de son talent, de son ambition. Une opération entérinée ce mardi, au cours d’une journée intense marquée par un accueil très enthousiaste des tifosi rossoneri et les dernières formalités d’usage (examens médicaux et physiques, signature du contrat de cinq ans et visite de la Casa Milan).

Après avoir atterri à l’aéroport de Milan-Linate à bord d’un jet privé, le pur produit du Club Bruges a donc vécu une journée remplie en émotions. Des instants partagés avec ses parents Francis et Isabelle, sa compagne Jozefien ainsi que ses agents Tom De Mul (ex-Standard) et Yama Sharifi. En guise d’opération séduction, le Diable rouge a d’ailleurs prononcé ses premiers mots en italien à destination de ses nouveaux supporters. « Le Milan au-dessus de tout », a-t-il brièvement dit, quelques secondes avant d’embarquer dans la BMW X7 blanche, spécialement affrétée par le club milanais pour l’occasion, qui l’a mené à tous les endroits clés de SA journée.