Dante Vanzeir et Teddy Teuma après la belle victoire de l’Union face aux Rangers: «C’est magnifique, mais le travail n’est pas fini»

Pour le Diable rouge, cette réalisation fait suite à une longue période de disette. C’est donc une véritable délivrance qui pouvait se lire sur le visage de l’ancien du Racing Genk après la rencontre. « C’est magnifique, ça fait du bien pour la confiance, pour les supporters mais aussi pour le club », a expliqué le buteur au micro de RTL Sport. « C’était un match très dur, avec beaucoup de coups, dans lequel il fallait défendre énormément. » Défendre, mais aussi attaquer au bon moment. Et c’est exactement ce que les Unionistes ont su faire, notamment grâce à Dante Vanzeir, qui a retrouvé le chemin des filets. « C’est comme ça quand tu es attaquant. Parfois tu marques, parfois tu rates, ça fait partie du métier. Aujourd’hui, ça a marché pour moi, et pour toute l’équipe. Ce soir, on est dans une bonne position avant le match retour, mais ce n’est pas fini. On doit maintenant aller là-bas pour tout donner. »

Même son de cloche du côté de Teddy Teuma, l’autre buteur de cette soirée. « On savait qu’ils allaient pousser en seconde mi-temps. On a été costauds, on a su garder notre organisation et profiter des espaces, ce qui nous a permis de mettre ce deuxième but. Il nous met dans une bonne position, mais rien n’est acquis. On a déjà vu par le passé que deux buts d’avance, ce n’est pas toujours suffisant. Maintenant, on va aller là-bas, jouer notre jeu et donner tout ce qu’on a. Ce ne sera pas facile, parce qu’il y aura aussi une grosse ambiance. Mais, ce soir, notre succès, c’est celui de nos supporters, comme toujours. Ils nous ont poussé comme ils savent le faire et nous ont permis de nous surpasser pour remporter cette manche aller. »