Soixante ans plus tard, l’Union s’offre un exploit

Entendre Den Dreef résonner au nom des chants de renaissance européenne – in het frans, alstublieft – avait quelque chose d’un peu surréaliste, il faut bien le dire. Les « Ici, ici, c’est Saint-Gilles ! », « Bruxelles, ma ville je t’aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur… », « On reste au bar, on tient c’p*** d’comptoir et on va continuer à boire » ainsi que le semi-remorque de folklore jaune et bleu transporté extra muros l’espace d’une parenthèse enchantée ont réellement marqué cette soirée louvaniste. Au moins autant que le score final, scellé par deux buts d’écart auquel peu s’attendaient. Du moins dans son différentiel.