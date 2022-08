Les virus profitent de nos failles

Sept épidémies planétaires ont frappé l’humanité depuis la grippe espagnole… En un siècle, une ère de pandémies s’est ouverte, dont le rythme est appelé à s’accélérer. Démonstration a été faite ces deux dernières années, le covid coexistant désormais avec la variole du singe. Dans un rapport, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques alerte : « A moins que l’approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses ne soit modifiée, des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l’économie mondiale et tueront plus de personnes que le covid. »