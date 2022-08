Nancy Pelosi: «Nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan»

« Nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan »

Nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan », a affirmé mercredi la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, dont la visite dans l’île a déclenché la colère de Pékin.

« Aujourd’hui, notre délégation (…) est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable », a déclaré Mme Pelosi lors d’un événement avec la présidente de l’île, Tsai Ing-wen.

La menace chinoise

Les exercices militaires prévus par la Chine dans les environs de Taïwan menacent les ports et zones urbaines clés de l’île, a déclaré mercredi le ministère de la défense de Taipei, promettant des défenses « renforcées » et une réponse ferme.

L’exercice est « une tentative de menacer nos ports et nos zones urbaines importantes, et de saper unilatéralement la paix et la stabilité régionales », a déclaré le ministère de la Défense.

Les dirigeants chinois ont exprimé leur colère à l’égard de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan, que la Chine considère comme l’un de ses territoires à « réunifier » par la force si nécessaire.

Pékin a annoncé en réponse une série d’exercices militaires à munitions réelles autour de l’île, le commandement chinois annonçant des « exercices navals et aériens conjoints dans les espaces maritimes et aériens du nord, du sud-ouest et du sud-est » de l’île. Ces exercices comprendront des « tirs à munitions réelles à longue portée » dans le détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale. À certains endroits, les opérations chinoises s’approcheront à 20 kilomètres du littoral de Taïwan, selon les coordonnées communiquées par l’Armée populaire de libération.

Le Japon « préoccupé »

Le Japon s’est dit mercredi « préoccupé » face aux « actions militaires ciblées » promises par Pékin, dont certaines auront lieu à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) japonaise.

« Le Japon a exprimé sa préoccupation auprès de la Chine, compte tenu de la nature des activités militaires », qui incluent « le tir de munitions réelles », a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon Hirokazu Matsuno.

La Corée du Nord réagit

La Corée du Nord a qualifié mercredi d’« ingérence impudente » dans les affaires intérieures de la Chine la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, et a assuré Pékin de son « soutien total ».

« L’ingérence impudente des Etats-Unis dans les affaires intérieures des autres pays et ses provocations politiques et militaires délibérées sont assurément la cause première de la dégradation de la paix et de la sécurité dans la région », a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l’agence officielle KCNA.

« Taïwan est une partie inséparable de la Chine, et la question de Taïwan concerne les affaires intérieures de la Chine », a poursuivi ce porte-parole, qui a assuré Pékin du « soutien total » de Pyongyang.

« Nous dénonçons avec véhémence toute ingérence d’une force extérieure dans la question de Taïwan, et soutenons pleinement la juste position du gouvernement chinois qui défend résolument la souveraineté du pays et son intégrité territoriale », a-t-il ajouté.