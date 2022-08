Nancy Pelosi à Taïwan: la Corée du Nord fustige «l’ingérence impudente» des Etats-Unis

Nancy Pelosi, qui a atterri à Taipei mardi soir, est la plus importante responsable américaine à se rendre dans l’île depuis 25 ans. La Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire, a qualifié cette visite de provocation majeure et a émis des menaces de représailles.

« L’ingérence impudente des Etats-Unis dans les affaires intérieures des autres pays et ses provocations politiques et militaires délibérées sont assurément la cause première de la dégradation de la paix et de la sécurité dans la région », a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l’agence officielle KCNA.

« Taïwan est une partie inséparable de la Chine, et la question de Taïwan concerne les affaires intérieures de la Chine », a poursuivi ce porte-parole, qui a assuré Pékin du « soutien total » de Pyongyang.