De fortes chaleurs attendues ce mercredi, une partie du pays en alerte jaune

Le temps deviendra à nouveau ensoleillé, mercredi, avec parfois quelques champs nuageux. Il fera chaud, avec des maxima de 25ºC en bord de mer, de 28ºC en Hautes-Fagnes et jusqu’à 32 ou 33ºC dans le centre du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) qui a placé plusieurs provinces en alerte jaune (Luxembourg, Hainaut, Brabant Wallon, Brabant Flamand, Limbourg, Anvers, Flandre Orientale et Bruxelles).

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec, sous un ciel peu nuageux à serein. En fin de nuit, les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux à la Côte. Les minima seront compris entre 15 et 20ºC. Le vent sera généralement faible de direction variable ; à la côte, il sera modéré, d’abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest.

À lire aussi Douze conseils pour mieux faire face à la chaleur

Jeudi, le soleil sera voilé par des champs de nuages élevés. En cours d’après-midi, davantage de nuages dériveront depuis la France et pourront conduire à quelques averses (orageuses) surtout en Moyenne et Haute Belgique. La masse d’air fraîchira graduellement de sorte que les températures ne dépasseront plus les 22ºC à la côte. Dans le centre, les maxima atteindront toutefois encore 30ºC et en Lorraine belge, le mercure s’approchera des 35ºC. le vent faible à modéré s’orientera graduellement au nord à nord-ouest en cours de journée.

Vendredi matin, le ciel sera plutôt chargé avec des averses (orageuses), surtout sur le centre et l’est du pays. L’après-midi, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 19 ou 20ºC au littoral ainsi qu’en Hautes-Fagnes et localement 25 voire 26ºC dans l’extrême sud-est, sous un vent de nord soutenu.

Retrouvez les prévisions météo dans votre région.

A lire aussi…

> Le bamping, la nouvelle manière de camper en mode minimaliste

> Vacances last minutes : les 10 destinations les plus abordables en août