Grève dans le secteur aérien: «multiplication par quatre» des plaintes envers les compagnies aériennes

Le printemps et l’été chaotiques dans le secteur du transport aérien ont entraîné des milliers de voyageurs à se tourner vers des sociétés qui les aident à obtenir une indemnisation. Plusieurs associations d’aide aux voyageurs font état de l’explosion des plaintes contre les transporteurs aériens dans les colonnes de L’Echo et De Tijd mercredi.

Une autre société active dans le même service, Yource, est plus prolixe à ce sujet. L’entreprise fondée par Tom Van Bokhoven a traité plus de 70.000 plaintes, dont 7.800 dans notre royaume. « C’est trois fois plus qu’en 2019, avant la pandémie. De plus, nous devons refuser de traiter des dizaines de milliers de demandes supplémentaires par mois », explique le CEO.