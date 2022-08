Une tempête magnétique devrait toucher la Terre ce mercredi: quelles en sont les conséquences potentielles?

Une tempête magnétique devrait toucher la Terre ce mercredi. Elle est due à une éruption solaire qui a eu lieu il y a quelques jours. Quelles conséquences cette tempête aura-t-elle sur la vie sur Terre ?

Yael Naze, astrophysicienne de l’Université de Liège, a été interrogée par RTL. « Il n’y a pas grand-chose comme effets au niveau de la vie sur Terre. On sait qu’il y a un peu plus d’abeilles et de cétacés qui se perdent. Mais c’est surtout pour notre technologie que cela aura des conséquences. Nous allons connaître plus de bruits et de problèmes. »