Mobilité: du nouveau à Bruxelles

L’entreprise allemande de micromobilité Tier va déployer 1.500 vélos électriques partagés à Bruxelles, qui viennent s’ajouter à ses plus de 4.000 trottinettes électriques existantes, annonce-t-elle mercredi. Ces deux-roues sont les derniers venus dans une offre de mobilité partagée qui ne cesse de s’étoffer dans la capitale, tandis qu’une réflexion est en cours en Région bruxelloise quant aux règles de stationnement de ces engins.

Les premiers vélos de Tier, qui offrent une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, sont mis à disposition des utilisateurs des 19 communes bruxelloises dès ce mercredi et la flotte augmentera progressivement pour atteindre 1.500 unités, détaille l’entreprise. Celle-ci dit être désormais le deuxième plus grand fournisseur de mobilité multimodale dans la capitale derrière Dott et ses quelque 6.300 engins (trottinettes et vélos), selon des données de Bruxelles Mobilité datant de fin juin.