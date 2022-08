«Deux Belges font rêver Milan»: Charles De Ketelaere et Romelu Lukaku font la Une de la Gazzetta dello Sport

Le jeune Diable rouge a rejoint l’AC Milan et aura pour adversaire lors du derby local son équipier en équipe nationale Romelu Lukaku, attaquant de l’Inter.

Avec Charles De Ketelaere, c’est un Diable rouge de plus qui rejoint la Serie A. La pépite du Club de Bruges débarque à l’AC Milan et en Italie, on semble déjà impatient de suivre le derby de la ville lombarde face à l’Inter de. Romelu Lukaku.

Les deux Diables font la Une de la Gazzetta dello Sport de mercredi. « Deux Belges font rêver Milan et l’Inter », titre le quotidien transalpin, qui pointe par ailleurs que CDK et Big Rom porteront le même numéro, c’est-à-dire le 90. « De Ketelaere a signé et choisi le même numéro que Lukaku. Premier signe d’un long combat pour le Scudetto. »

Le Corrierre dello sport place également De Ketelaere en évidence sur sa Une.