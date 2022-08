Savannah De Bock: un premier Major de golf à 16 ans

On peut parler d’un fameux coup d’accélérateur à une carrière prometteuse entamée par Savannah De Bock à ses 12 ans, et déjà jalonnée de cinq titres nationaux en plus d’un titre de championne d’Europe amateur conquis il y a deux semaines en France… 34 ans après Florence Descampe, qui était jusque-là la seule Belge à avoir atteint une telle consécration (en 1988). Dix jours plus tard, voilà la fille d’Ecaussines qui se retrouve sur le redoutable links écossais de Muirfield pour y disputer ni plus ni moins que le… British Open de golf !