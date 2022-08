Il chambre ses adversaires et bat un record du monde en 100m: Letsile Tebogo s’impose chez les U20 «à la Usain Bolt» (vidéo)

Tebogo a pris les devants dès le départ de la course, avant de facilement s’envoler vers la ligne d’arrivée et arrêté le chrono à 9.91. Dans les 30 derniers mètres, il s’est même permis de chambrer ses concurrents tout en relâchant son effort. De quoi rappeler aux amateurs d’athlétisme l’époque d’Usain Bolt, roi du sprint.

À l’issue de la course, Tebogo s’est expliqué sur son geste. « Mon but était d’être ici et de profiter de la course », a expliqué le jeune champion. « Si quelqu’un l’a pris comme un manque de respect, je suis vraiment désolé. J’ai vu les fans et (c’était pour) que tous ceux qui regardent à la maison puissent profiter de la course – pour leur rappeler un peu ce qu’Usain Bolt a fait à l’époque. C’est mon idole – la personne que j’admire. »