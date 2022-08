Le président de Naples ne recrutera plus de joueurs africains en raison de la CAN

La politique de recrutement de Naples va désormais suivre une nouvelle règle. Le président du club Aurelio De Laurentiis a en effet annoncé que dès maintenant, il n’est plus question d’attirer des joueurs africains. En cause : la participation des internationaux à la Coupe d’Afrique des nations.

« Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils renoncent à la disputer », a déclaré De Laurentiis dans un entretien pour Wall Street Italia.