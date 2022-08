Suivre avec attention ses clients, telle est la devise de CLC Immo

L’immobilier, pour vous, est une affaire de famille ?

J’ai grandi dans cet environnement. J’ai eu en quelque sorte une formation à domicile. Après avoir suivi des cours à l’IPI, j’ai acquis de l’expérience après trois stages dans des agences bruxelloises. J’ai rejoint mes parents il y a dix ans. Petit à petit, nous avons développé l’aspect multimédia et l’agence est devenue de plus en plus digitale. Nous cherchions à nous implanter davantage à Bruxelles (mes parents travaillaient au départ tant dans le Brabant wallon qu’à Bruxelles). Il y a un an, nous avons repris l’agence Avenue Immobilier à Uccle et son gestionnaire a rejoint notre équipe. Cela nous a permis de développer une clientèle de quartier et de compléter notre base de données, qui était déjà bien diversifiée.