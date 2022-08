Logement insolite: immersion dans la légende de Berthe

L’offre Ardn-bnb à La Roche-en-Ardenne rassemble une variété de gîtes et appartements de diverses capacités, mais aussi des logements plus insolites comme Le Fantôme de Berthe. Cette « chambre-attraction » créée il y a environ un an est tout droit inspirée d’une légende locale liée au château fort de La Roche. L’histoire a en effet servi d’inspiration pour la décoration et pour une série d’énigmes façon escape room que les voyageurs ont la possibilité de résoudre durant leur séjour.