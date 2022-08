Ardn-bnb, à La Roche-en-Ardenne: la conciergerie version tourisme

Réservations, accueil des hôtes, ménage, réparations… Gérer une location touristique est une activité qui rapporte, mais qui réclame aussi beaucoup de temps et de travail ! Après avoir acquis et créé plusieurs gîtes et appartements de vacances à La Roche-en-Ardenne et dans ses environs, Emilie Lefèbvre et son époux, Victor Larue, ont donc cherché une solution pour se faciliter la vie.

C’est ainsi qu’ils ont créé en 2019 une petite société qui était destinée au départ à la gestion de leurs propres hébergements touristiques. Ils ont été rejoints dans cette aventure par deux associés (Rachel, la sœur de Victor, et Jonathan Binet, son ami d’enfance) et leurs activités ont vite pris de l’ampleur. « Plusieurs personnes de notre entourage, qui sont aussi propriétaires d’hébergements de vacances, ont commencé à avoir recours à nos services, donc on a investi dans des logiciels, du personnel pour le nettoyage, etc. », raconte Emilie Lefèbvre.