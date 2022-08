Les dérives de circulation en forêt se multiplient

Peut-on circuler n’importe où dans les forêts et dans les campagnes ? Onze associations rurales réagissent contre des attitudes qui deviennent chroniques et outrancières. La Foire de Libramont, et son épilogue forestier, en appelle au respect de ce biotope fragilisé.

La Foire agricole et forestière se termine ce mercredi en forêt bertrigeoise avec une attention particulière à la forêt, un milieu fragilisé par plusieurs facteurs. Citons le changement climatique, les attaques de diverses maladies et insectes, un gibier trop dense et last but not least… l’homme lui-même.

Exposé dans un stand à Bertrix sous le titre « Apaisons la forêt », un panneau rappelle les règles de bonnes conduites en forêt : balades sur les nombreux chemins, animaux tenus en laisse, courtoisie entre promeneurs, respect de la signalétique et de la quiétude des lieux, cueillette des fleurs sans en arracher bulbes et racines, etc. La forêt n’est, de fait, pas une plaine de jeux. Or, pendant la pandémie de covid, les agents du Département de la nature et des forêts (DNF) ont verbalisé à de nombreuses reprises des promeneurs qui se trouvaient hors chemin, voire bivouaquaient – alors que c’est interdit – pour une ou deux nuits en forêt.