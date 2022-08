Warner Bros fait un «choix stratégique» et annule la sortie du film «Batgirl»

Le film « Batgirl » réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah ne sortira finalement pas. C’est ce qu’a annoncé la société de production Warner Bros.

Le film, basé sur l’histoire de la super-héroïne de DC Comics, Barbara Gordon, devait être diffusé sur HBO Max. La pandémie avait ensuite poussé les producteurs à le faire sortir dans les salles obscures.

Depuis, Warner Bros a finalement décidé de se concentrer sur de plus gros films. D’après le New York Post, la version d’essai de « Batgirl » n’a pas convaincu, d’autant plus que le coût serait supérieur au montant initialement prévu (70 millions de dollars).