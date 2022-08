Cholestérol: le bénéfice des statines l’emporte sur leurs effets secondaires

Les statines sont les médicaments les plus utilisés contre le cholestérol. Sujettes parfois à polémique, elles sont principalement administrées aux patients à risque, chez qui les éventuels effets secondaires sont dépassés par la réduction du risque cardiovasculaire.

Les Belges prennent-ils trop de médicaments contre le cholestérol ? Le débat fait rage depuis plusieurs années. Surtout depuis la polémique autour de l’intolérance aux statines – ces médicaments contre le cholestérol sanguin, prescrits à un million et demi de patients dans notre pays. Douleurs musculaires et risque de diabète figurent parmi les effets secondaires recensés pour ces traitements. Des effets à nuancer, selon le Dr Olivier Descamps, interniste général à l’hôpital de Jolimont, maître de conférences à l’UCL et consultant externe en cardiologie à la Ligue cardiologique belge : « Des études menées en double aveugle ont démontré que le pourcentage des personnes qui signalaient des douleurs musculaires était quasiment identique (20 %) dans le groupe ayant reçu un placebo que dans celui s’étant vu administré des statines. En réalité, moins d’1 % des patients traités par statines éprouvent de telles douleurs. Quant au diabète, cette classe de médicaments augmente de 9 % le risque de le développer.