Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, dénonce l’attitude «inacceptable» de Cristiano Ronaldo

Le coach néerlandais est particulièrement remonté contre le Portugais et plusieurs joueurs de Manchester United.

Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, a du mal à comprendre l’attitude de Cristiano Ronaldo et certains autres joueurs, qui n’ont pas assisté jusqu’au bout au match de préparation des Mancuniens contre le Rayo Vallecano, dimanche. « C’est inacceptable. Pour tout le monde. Alors je leur dis que c’est inacceptable. Nous sommes une équipe, une sélection. Et il faut rester jusqu’au bout », a-t-il déclaré devant les caméras de Viaplay.

Ronaldo a joué ses premières minutes sous les ordres de ten Hag dimanche. Il a été remplacé à la mi-temps et a décidé de rentrer chez lui pendant la seconde moitié du match. Selon ten Hag, le Portugais n’est pas le seul joueur à avoir quitté Old Trafford prématurément. En outre, durant la période de préparation, Ronaldo a également fait l’impasse sur un voyage avec Manchester United en Asie et en Australie. « Mais cela était dû à des circonstances qui font partie de la sphère privée », a précisé ten Hag.