Jacob Barrett Laursen, nouvelle recrue du Standard: «Sclessin, l’une des ambiances les plus folles que j’ai jamais connue»

Jacob Barrett Laursen n’a voulu duper personne en avouant qu’il ne connaissait pas grand-chose du Standard avant son arrivée en Belgique. Ce dont il était sûr, par contre, c’est que le club liégeois était l’un « des plus grands en Europe » et que ses supporters étaient « incroyables ». « C’est d’ailleurs l’une des raisons qui m’ont poussé à venir ici », assure-t-il. « De savoir qu’ils sont derrière nous, même quand nous perdons, comme ce fut le cas à Genk, c’est un plus. Pour moi, le football, c’est aussi ça. »

C’est donc un Danois de 27 ans impatient qui prépare la venue du Cercle de Bruges ce dimanche. Car depuis les tribunes, il a déjà pu goûter à la ferveur de Sclessin lors de la première journée face à Gand. « J’en avais des frissons ! Je m’imaginais, moi, jouer sur cette pelouse. Prendre deux buts puis égaliser en fin de match, dans cette ambiance, ça m’a donné beaucoup d’énergie. »