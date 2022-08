«I love Japan» ou l’immersion culturelle japonaise à Liège

L’exposition dépeint un Japon à l’histoire et aux traditions riches où les innovations ne sont jamais bien loin. Après Toutânkhamon et Napoléon, les 1.500 m2 annexés à la gare des Guillemins laisse place à une épatante découverte sur le quotidien des Japonais.

Passé le portail rouge traditionnel des temples shintoïstes appelé torii et séparant le monde profane du spirituel, le pays du Soleil Levant n’a (presque) plus de secrets pour le visiteur. L’exposition propose un tour d’horizon synthétique mais bien organisé de la culture japonaise. Au fil des vitrines et des espaces tamisés se dévoilent des sujets variés : histoire, religion, artisanat, objets d’art, samurai, manga, art de vivre, jeux vidéo etc.