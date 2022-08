Guerre en Ukraine: la Finlande saisit des marchandises à capacité militaire à la frontière russe

Les douanes finlandaises ont annoncé avoir saisi des marchandises susceptibles de renforcer « les capacités industrielles et militaires » à la frontière, ainsi que d’autres marchandises faisant l’objet de sanctions internationales.

Ces saisies interviennent alors que la Finlande réfléchit à d’éventuelles restrictions des visas russes, dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions occidentales qui ont suivi.

Plus de 2.500 contrôles ont été effectués entre le 22 et le 27 juillet et près d’une centaine de cas similaires ont été décelés, a indiqué l’autorité douanière. Une vingtaine de ces cas sont « en cours d’examens préliminaires », a déclaré l’administration douanière dans un communiqué.

Les contrôles ont permis de déceler différents produits de luxe frappés par les sanctions européennes ainsi que des marchandises pouvant avoir un usage militaire « tels que des outils utilisés dans le trafic maritime », a précisé l’autorité.

Des drones et des objets encore secrets

« Il y a également eu des drones ainsi que des objets que nous ne pouvons pas commenter pour l’instant », a déclaré à l’AFP le directeur de l’application des douanes Mikko Grönberg. Le nombre croissant de touristes russes en Finlande a provoqué la grogne dans le pays nordique, beaucoup étant d’avis que le tourisme devrait être restreint en raison de la guerre en Ukraine.

On dénombre plus de 185.000 passages frontaliers en juillet, contre 125.000 en juin, des chiffres encore inférieurs aux niveaux pré-covid.

La semaine dernière, le parti conservateur d’opposition de Finlande a proposé d’interrompre l’émission de nouveaux visas touristiques pour les ressortissants russes. Le président Sauli Niinistö prévoit d’aborder le sujet avec le gouvernement jeudi alors que la proposition semble bénéficier d’un large soutien au Parlement.