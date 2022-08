SNCB: le futur siège social sera localisé à la gare du Midi

L’interface complètement transformée

Le bâtiment sera accessible au public, notamment grâce à l’activation du rez-de-chaussée. L’interface de la gare avec le quartier sera aussi transformée, avec des espaces animés, agréables et sécurisants au rez-de-chaussée qui pourront accueillir de nouveaux commerces, services ou équipements publics.

Le projet a pour but premier de repositionner la gare de Bruxelles-Midi, qui concentre l’offre ferroviaire la plus importante du pays. La configuration des espaces et la circulation au niveau des entrées seront améliorées pour que les voyageurs puissent s’orienter plus facilement. L’entrée principale deviendra plus visible et accessible, et le prolongement d’un couloir sous voies jusqu’à l’avenue Fonsny permettra un nouvel accès direct aux quais, et une circulation plus fluide des voyageurs.

Des enjeux satisfaits

Le projet répond à plusieurs enjeux de la SNCB en tant qu’entreprise publique. Il optimise son foncier (diminution de plus de 50 % de son foncier) avec un projet exemplaire au niveau environnemental (bâtiment passif, zéro énergie fossile, circularité des matériaux, gestion exemplaire de l’eau, augmentation de la biodiversité, etc.).