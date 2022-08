Bruxelles: les touristes enfin de retour

Le secteur hôtelier bruxellois retrouve le sourire. Ses établissements ont presque enregistré en juillet durant les week-ends les mêmes taux d’occupation que ceux de 2019. La Brussels Hotels Association (BHA) évoque une tendance positive pour l’ensemble du mois de juillet. Durant le mois dernier, le secteur affiche un taux d’occupation de 66,6 %. C’est-à-dire un chiffre beaucoup plus élevé qu’en 2020 (20 %) et 2021 (24 %). Celui-ci se rapproche petit à petit de la très bonne année de 2019 (74,8 %). La tendance s’avère surtout positive concernant les week-ends. Leur taux d’occupation grimpe à 71 %, contre 76,5 % en 2019.« On a des taux d’occupation qui se rapprochent des niveaux de 2019, qui était une excellente année. Durant la semaine, on est toutefois encore en retrait », explique le secrétaire général de la BHA Rodolphe Van Weyenbergh. Le secteur hôtelier se félicite évidemment des chiffres de juillet. Il mentionne toutefois deux incertitudes pour le mois d’août.