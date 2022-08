Feu vert pour le siège social de la SNCB à la Gare du Midi

Inauguré en 1958 face à la Gare du Midi, l’ancien centre de tri postal a traité chaque jour jusqu’à 2,5 millions d’envois postaux. À l’époque, le bâtiment situé avenue Fonsny faisait partie des plus modernes d’Europe. Il s’avère aujourd’hui à l’abandon depuis une vingtaine d’années. Cette situation devrait bientôt changer. La Région bruxelloise vient de délivrer le permis d’urbanisme préalable à sa rénovation et son réaménagement.

L’ancien centre de tri postal va notamment accueillir le nouveau siège social de la SNCB. Les équipes de la société ferroviaire se trouvent actuellement dispersées sur sept sites différents. Le projet les réunira dans un seul et même bâtiment de 71.000 m². Le chantier démarrera dans les prochains mois et devrait s’achever courant 2025. « La délivrance du permis d’urbanisme est le fruit d’un très long processus incluant un concours d’architecture et de multiples concertations. Le projet visant à rénover et faire revivre le site du Tri Postal est désormais, au niveau urbanistique, mûr », explique notamment le secrétaire d’état bruxellois de l’Urbanisme (one.brussels) Pascal Smet, dans un communiqué.