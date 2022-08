Flandre: permis refusé pour le vaste complexe de golf de l’homme d’affaires Paul Gheysens

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir indique mercredi avoir refusé le permis d’environnement demandé pour le vaste projet de terrain de golf avec hôtel à Knokke-Heist, que l’homme d’affaires Paul Gheysens (Ghelamco), figure de l’immobilier, ambitionne depuis de longues années. Les rehaussements de terrain prévus gâcheraient le paysage ouvert des polders, justifie entre autres la ministre N-VA.

La demande de permis vient de Leisure Property Invest, une des sociétés du CEO de Ghelamco et président du club de football de l’Antwerp, et comporte un 18 trous « écologique » (imaginé par Jack Nicklaus) adapté à des compétitions internationales de golf, un parcours 9 trous, un club-house avec un practice, etc., sur un site de 120 hectares. Le projet comprend aussi un hôtel de 150 chambres et de 200 suites de luxe, avec centre de congrès, 1.350 places de parking ainsi qu’un bâtiment comportant des dizaines d’appartements pour les employés du complexe.