Décès de l’architecte Lucien Kroll

Né à Bruxelles le 13 mars 1927, Lucien Kroll est décédé le mardi 2 août à l’âge de 95 ans. Figure majeure de l’architecture belge du XXe siècle, il avait créé avec son épouse l’atelier d’architecture Simone et Lucien Kroll. On lui doit notamment la « Mémé », maison médicale du campus de l’Université catholique de Louvain à Woluwe-Saint-Lambert dont il a conçu une très large partie. On lui doit aussi la station de métro Alma ainsi que de nombreuses réalisations en France et aux Pays-Bas. En 2021, l’œuvre de Lucien et Simone Kroll avait été couronnée par Lifetime Achievement Award du BrusselsArchitecture Prize 2021, organisé par la revue A+ et Urban.Brussels.